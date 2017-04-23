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Кто тут за русских, признавайтесь!

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

Теперь можно считать, что с этим вопросом в Грузии разобрались окончательно. С математической точностью установлено, что открыто прокремлевскими считаются 8 партий, а именно: партия Нино Бурджанадзе («Демократическое движение – единая Грузия»), «Промышленность спасет Грузию» (партия экс-парламентария Гоги Топадзе), а также ввиду своих антилиберальных, этнонационалистских позиций – входящий в нынешный парламент Грузии - «Альянс патриотов» Ирмы Инашвили и Давида Тархан-Моурави и некоторые другие названия, которые мало кто знает в Тбилиси.

Зато хорошо известные в Грузии издания «Грузия и мир», «Грузинформ» и Politicano, а также примкнувшие к ним же ввиду своих антилиберальных, этнонационалистских суждений телеканалы “Объектив”, «Асавал-дасавали», «Алия» ныне предстали перед своими многочисленными почитателями, можно сказать, в новом качестве – ловко прикрывшимися патриотическими лозунгами агентами Кремля. И установил сей факт НПО «Фонд развития медиа» (MDF), возглавляемый Тамар Кинцурашвили - ближайшая соратница М. Саакашвили, руководившая при нем Общественным телевидением Грузии, а также медиа-программами в Институте свободы.

Главным критерием, которым она руководствовалась при определении политических ориентаций различных политических сил и печатных изданий страны является отношение к Западу и культивируемым им либеральным ценностям. В опубликованном Т. Кинцурашвили исследовании правящая партия «Грузинская мечта» является гибридным объединением, так как в 2016 году входившие в это объединение субъекты делали заявления, противоречащие правительственному прозападному курсу.

Тамар Кинцурашвили

Подозрение, по мнению авторов исследования, вызывает и тот факт,что неправительственные организации антизападной направленности были зарегистрированы после 2012 года, а 2 из них («Институт Евразии» и «Центр глобальных исследований») напрямую связаны с «Центром Льва Гумилева» и организацией Александра Дугина «Международное евразийское движение». Известный идеолог евразийства отнесен исследователями из «Фонда развития медиа» к числу ярых проводников «агрессивной экспансионистской политики России».

Остается добавить,что «Фонд развития медиа» (MDF), из недр которого вышло цитировавшееся исследование, в своё время был основан незадачливыми последователями М. Саакашвили. А само исследование является частью программы «Поддержка толерантности, гражданского сознания и интеграции», финансируемой Агентством международного развития США. А озабочены авторы исследования не столько влиянием России на политические предпочтения грузинского общества, сколько ростом числа антизападных публикаций в стране.

Согласно данным Национально-демократического Института США (NDI), пишут авторы исследования, именуемого докладом Т.Кинцурашвили, в 2013 году сторонники интеграции Грузии в НАТО составляли 81% опрошенных, а в 2016 году - лишь 61%. Общественность озабочена в первую очередь тем, что прозападные СМИ в стране навязывают Грузии чуждые национальной самобытности идеи, направленные против ее традиций, православия, института семьи. Не нравится им обилие информации о гомосексуализме, инцестах, педофилии, зоофилии, и вообще развратного образа жизни. Не нравится все это определенной части населения, и все тут! А раз так, значит, они прорусские! - считают Т. Кинцурашвили и возглавляемый ею «Фонд развития медиа».

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