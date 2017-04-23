Казахстан хочет вооружать Азербайджан

Казахстан хочет стать поставщиком бронемашин для Азербайджана. Об этом заявил заместитель гендиректора Kazakhstan Paramount Engineering Йохан Делпорт. По его словам, на сегодняшний день Азербайджан напрямую работает с казахстанскими партнерами – Paramount Group. «Они (Азербайджан – ред.) привозят машины по частям из ЮАР, и затем у себя собирают. Но в будущем мы хотим быть поставщиками этих машин в Азербайджан», отметил Делпорт в интервью казахстанскому изданию Informburo.

Отметим, что речь идет о бронеавтомобиле "Арлан", который в декабре прошлого года поступил на вооружение войсковых частей в трех регионах Казахстана. «Арлан» – казахстанская модификация легендарной «неубиваемой машины» «Мародер» (Marauder).

Впервые широкую известность брутальный 16-тонный бронеавтомобиль получил в 2011 году после очередного выпуска популярного шоу Top Gear. Ведущие программы были поражены феноменальной прочностью машины. К тестированию подготовились основательно: сначала броневик подорвали на фугасной мине, после чего он остался на ходу.

Затем ведущий Top Gear Ричард Хаммонд на полной скорости протаранил на "Мародере" несколько кирпичных и бетонных стен. После такого броневик получил устойчивую репутацию самой «неубиваемой» в мире машины.

Marauder был создан в середине нулевых и вскоре стал серийно производиться по зарубежным контрактам. Сегодня, кроме Казахстана, он стоит на вооружении армий пяти стран – Азербайджана (45 ед.), Алжира (2 ед.), Иордании (25 ед.), Республики Конго (37 ед.) и ЮАР (50 ед.).

"Арлан" – многоцелевая бронированная колесная машина с усиленной противоминной защитой по типу MRAP (mine resistant ambush protected – защищенная от подрыва мин и атак из засад). Машины данного типа обладают большим дорожным просветом, V-образным днищем, позволяющим противостоять осколкам и рассеивать энергию взрыва. "Арлан" обладает высокой противоминной защитой уровня STANAG 3b – 8 кг в тротиловом эквиваленте под каждым колесом и столько же под днищем, 50 кг в тротиловом эквиваленте на расстоянии 5 метров.

Баллистическая защита соответствует 3-му уровню по стандарту STANAG 4569. Машина выдерживает выстрелы из любого стрелкового оружия бронебойными патронами калибра 7,62 миллиметра, снайперской винтовки Драгунова и патронами калибра 12,7 мм стандарта НАТО.

Боевой вес машины составляет 16 тонн. Экипаж состоит из двух человек – водитель и командир-наводчик. Допускается присутствие трех членов экипажа, когда наводчик работает отдельно. В базовой модели Marauder предусматривалось использование различных двигателей.

Машина может разгоняться по трассе до 120 км/ч, а запас хода составляет 700 км. Также бронеавтомобиль способен преодолевать вброд водоемы глубиной до одного метра, подниматься на склоны крутизной 60 градусов или двигаться с креном 35 градусов, пересекать траншеи шириной 0,85 метра и преодолевать полуметровые вертикальные препятствия.

По желанию заказчика на "Арлане" может быть установлен иной вид вооружения, включая минометную установку и систему ПТУР.