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В Париже протестующих разгоняют слезоточивым газом обновлено 22:54

 

Полиция приступила к разгону протестующих на площади Бастилии в центре Парижа, применяя спецсредства, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Полицейские пустили в ход слезоточивый газ. Несколько раз против протестующих применяли и дубинки.

Марш протеста начался на площади Бастилии в центре Парижа после объявления первых результатов президентских выборов, передает РИА Новости.

Движение полностью перекрыто. Поскольку полиция блокировала выходы на прилегающие улицы, собравшиеся пока ходят вокруг колонны в центре площади.

Ожидалось, что массовый митинг протеста против выборов "Ночь баррикад" начнется на площади Бастилии в 18.00. На площади собрались уже несколько сот человек, в толпе зажгли файер.

Аналогичные выступления в субботу на площади, куда в тот раз пришли свыше 2 тысяч человек, полиция разогнала при помощи слезоточивого газа.

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В Париже протестующих разгоняют слезоточивым газом обновлено 22:54
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