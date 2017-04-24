Эта новость гораздо более важна для сотен миллионов людей по всему миру, чем перипетии и итоги президентских выборов во Франции. Это - шок для Швеции. Это – кошмарный сон для жителей английского города Манчестер и, наверное, для всей остальной Англии. Да и в самой Франции, особенно в Париже, невероятно большое число людей, наверное, плачут и молятся.

Молятся за скорейшее выздоровление того, кто подарил им так много счастливых моментов в этой невероятно тяжелой, полной страхов и разочарований, стрессов и обманов жизни. Таковой ее, кстати, во многом сделали именно политики, и именно поэтому они всегда будут гораздо менее любимы и популярны, чем футболисты.

Случись что с одним из кандидатов в президенты той же Франции, не было бы такого огромного числа сочувствующих. А за Златана Ибрагимовича молятся. Ибо он один из величайших футболистов в истории этого самого популярного в мире вида спорта. Молятся, ибо есть большой риск, что Златан преждевременно завершит игровую карьеру из-за серьезной травмы.

Увы, 35-летний шведский форвард, блестяще выступающий ныне за «Манчестер Юнайтед», травмировал колено в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1). Ибрагимович выпрыгнул за забросом на входе в чужую штрафную и неудачно приземлился в борьбе с соперником при обработке мяча. Правая нога шведа выгнулась неестественным образом. После оказания помощи нападающий покинул поле.

Похоже, что подтвердился худший прогноз врачей — игроку придется восстанавливаться около девяти месяцев.

"Предчувствия по Ибре плохие. Хотел бы быть оптимистом, но не могу", – резюмировал после игры главный тренер "МЮ" Жозе Моуриньо. Оптимистом, уверен, хотели бы сейчас быть сотни миллионов футбольных болельщиков. Потому что есть какая-то чудовищная несправедливость в том, как может завершиться игровая карьера одного из самых мощных и одновременно элегантных футболистов в истории.

Он ведь всю жизнь боролся, доказывал свою правоту, свое право называться великим. Он никогда не искал легких путей, не плыл по течению. Вот и сейчас, в том возрасте, когда многие его ровесники или закончили играть или махнули доигрывать в Китай или иные страны, банально зарабатывая очередные миллионы долларов, но не претендуя на престижные личные или клубные трофеи, он продолжал творить чудеса!

В его активе 17 голов и 5 результативных передач в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги. Это просто невероятный показатель для многих, куда более молодых и только начинающих свой поход на футбольный Олимп нападающих. Это просто фантастика для того, о ком говорили, что он приехал в Англию доигрывать, а не играть в полную мощь. Это – очередное доказательство гениальности и универсальности Ибрагимовича.

Вы только взгляните на пройденный им путь, на завоеванные им трофеи, и все станет ясно. Златан становился чемпионом Голландии, Италии, Испании, Франции, является обладателем Кубков этих стран и Суперкубков. Кроме того, он уже успел стать обладателем Кубка футбольной Лиги и Суперкубка Англии. Но все это – командные титулы. Но куда больше шокируют его личные достижения.

Итак, Златан 11 раз назывался лучшим футболистом Швеции, он является лучшим бомбардиром сборной Швеции за всю ее историю с 62 забитыми голами. Он дважды завоевывал титул лучшего бомбардира итальянского первенства, трижды именовался футболистом года Италии. Кроме того, по три раза он оказывался лучшим бомбардиром чемпионата Франции и футболистом года во Франции. Наконец, Ибрагимович стал лучшим бомбардиром в истории клуба «Пари Сен-Жермен» со 156 голами, которые он сумел наколотить в 180 матчах!

Уверен, что если бы не конфликт с Хосепом Гвардиолой, то столь же огромный след Златан оставил бы и в истории испанской «Барселоны». «Представьте, что вы купили "Феррари", а водите ее так, будто у вас "Фиат"», так Ибрагимович прокомментировал то, как пользовался его талантом Гвардиола. Было, кстати, и более хлесткое высказывание от Ибры: «Гвардиола - фантастический тренер. Но как человек, он трус. Он – не мужчина».

Такое имеет право говорить лишь тот, кто доказал своей игрой, своими голами, титулами собственную правоту. Златан доказал. И не только Гвардиоле, но и Арсену Венгеру – многолетнему тренеру лондонского «Арсенала». «Арсен спросил, не желаю ли я проверить свои силы в матче перед подписанием контракта? Я ответил: «Златан не ходит на прослушивания».

Ну кто еще среди современных футболистов заслужил право на такие речи? Пожалуй, никто. И это какая-то чудовищная несправедливость, что такой гений, как Ибрагимович, так ни разу не стал обладателем «Золотого мяча» - приза лучшему футболисту Европы. Так уж получилось, что последние годы судьба этого титула решалась в споре между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Это, бесспорно, два величайших футболиста в истории, но и Златан заслужил этот титул, как минимум, по совокупности того, что он сделал для футбола.

Кстати, сам Златан комментирует всю эту ситуацию с присущей ему иронией. «Да, у Месси уже четыре "Золотых мяча", но зато я могу спокойно купить конфет в автомате, не становясь на коробку», написал он в своей автобиографической книге «Я - Златан», которая написана им совместно с шведским писателем Давидом Лагеркранцом. Прочитать ее я советую всем, кто любит футбол и кто хочет понять философию успеха и жизненных приоритетов этой личности.

Там ведь не только о футболе написано, но и о том, как взрослел кумир миллионов. А еще – это его история любви. Златан женат на шведской актрисе и фотомодели Хелене Сегер, которая старше Ибрагимовича на 11 лет. У пары есть два сына. И именно Хелена сыграла в жизни Златана огромную роль. Она, по сути, была его мудрым наставником, о чем сам Златан пишет совершенно открыто. И сейчас, безусловно, именно Хелена больше всех переживает за Ибрагимовича.

Но слова поддержки он слышит отовсюду. «Такой боец, как ты, не сдастся так легко! Выздоравливай скорее, Златан!», — написал в своем «твиттере» неподражаемый Франческо Тотти, эта живая легенда итальянского клуба «Рома». Златан не сдается. В ближайшее время он намерен обратиться за помощью к одному из самых известных специалистов по проблемам с коленями в Америке — хирургу Фредди Фу. Он должен определить конкретные сроки и способы восстановления великого форварда.

И огромная армия футбольных болельщиков в самых разных странах мира надеются на чудо. Они верят в то, что Ибрагимович все же сумеет вернуться на футбольное поле и еще не раз порадует ценителей игры своим мастерством. Не зря же в конце 2012 года в шведском языке в честь Златана Ибрагимовича появился новый глагол «zlatanera», который добавлен в словари и обозначает «доминировать на поле и за его пределами, делать что-то с силой».

Очень хочется верить, что Златан еще докажет свою способность блистать, доминировать на поле... Хотя бы еще немного. Ради самой игры, которая сделала Златана тем, кем он сейчас есть - кумиром десятков и сотен миллионов футбольных болельщиков.