Подписаться на уведомления
 

Не Ле Пен, а Златан шокировал Европу реквием по футболисту

Автор: Акпер Гасанов, автор haqqin.az 

Эта новость гораздо более важна для сотен миллионов людей по всему миру, чем перипетии и итоги президентских выборов во Франции. Это - шок для Швеции. Это – кошмарный сон для жителей английского города Манчестер и, наверное, для всей остальной Англии. Да и в самой Франции, особенно в Париже, невероятно большое число людей, наверное, плачут и молятся.

Жуткая травма Златана

Молятся за скорейшее выздоровление того, кто подарил им так много счастливых моментов в этой невероятно тяжелой, полной страхов и разочарований, стрессов и обманов жизни. Таковой ее, кстати, во многом сделали именно политики, и именно поэтому они всегда будут гораздо менее любимы и популярны, чем футболисты.

Случись что с одним из кандидатов в президенты той же Франции, не было бы такого огромного числа сочувствующих. А за Златана Ибрагимовича молятся. Ибо он один из величайших футболистов в истории этого самого популярного в мире вида спорта. Молятся, ибо есть большой риск, что Златан преждевременно завершит игровую карьеру из-за серьезной травмы.

Увы, 35-летний шведский форвард, блестяще выступающий ныне за «Манчестер Юнайтед», травмировал колено в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1). Ибрагимович выпрыгнул за забросом на входе в чужую штрафную и неудачно приземлился в борьбе с соперником при обработке мяча. Правая нога шведа выгнулась неестественным образом. После оказания помощи нападающий покинул поле.

Похоже, что подтвердился худший прогноз врачей — игроку придется восстанавливаться около девяти месяцев. 

"Предчувствия по Ибре плохие. Хотел бы быть оптимистом, но не могу", – резюмировал после игры главный тренер "МЮ" Жозе Моуриньо. Оптимистом, уверен, хотели бы сейчас быть сотни миллионов футбольных болельщиков. Потому что есть какая-то чудовищная несправедливость в том, как может завершиться игровая карьера одного из самых мощных и одновременно элегантных футболистов в истории.

Он ведь всю жизнь боролся, доказывал свою правоту, свое право называться великим. Он никогда не искал легких путей, не плыл по течению. Вот и сейчас, в том возрасте, когда многие его ровесники или закончили играть или махнули доигрывать в Китай или иные страны, банально зарабатывая очередные миллионы долларов, но не претендуя на престижные личные или клубные трофеи, он продолжал творить чудеса!

В его активе 17 голов и 5 результативных передач в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги. Это просто невероятный показатель для многих, куда более молодых и только начинающих свой поход на футбольный Олимп нападающих. Это просто фантастика для того, о ком говорили, что он приехал в Англию доигрывать, а не играть в полную мощь. Это – очередное доказательство гениальности и универсальности Ибрагимовича.

Вы только взгляните на пройденный им путь, на завоеванные им трофеи, и все станет ясно. Златан становился чемпионом Голландии, Италии, Испании, Франции, является обладателем Кубков этих стран и Суперкубков. Кроме того, он уже успел стать обладателем Кубка футбольной Лиги и Суперкубка Англии. Но все это – командные титулы. Но куда больше шокируют его личные достижения.

Итак, Златан 11 раз назывался лучшим футболистом Швеции, он является лучшим бомбардиром сборной Швеции за всю ее историю с 62 забитыми голами. Он дважды завоевывал титул лучшего бомбардира итальянского первенства, трижды именовался футболистом года Италии. Кроме того, по три раза он оказывался лучшим бомбардиром чемпионата Франции и  футболистом года во Франции. Наконец, Ибрагимович стал лучшим бомбардиром в истории клуба «Пари Сен-Жермен» со 156 голами, которые он сумел наколотить в 180 матчах!

Уверен, что если бы не конфликт с Хосепом Гвардиолой, то столь же огромный след Златан оставил бы и в истории испанской «Барселоны». «Представьте, что вы купили "Феррари", а водите ее так, будто у вас "Фиат"», так Ибрагимович прокомментировал то, как пользовался его талантом Гвардиола. Было, кстати, и более хлесткое высказывание от Ибры: «Гвардиола - фантастический тренер. Но как человек, он трус. Он – не мужчина».

Такое имеет право говорить лишь тот, кто доказал своей игрой, своими голами, титулами собственную правоту. Златан доказал. И не только Гвардиоле, но и Арсену Венгеру – многолетнему тренеру лондонского «Арсенала». «Арсен спросил, не желаю ли я проверить свои силы в матче перед подписанием контракта? Я ответил: «Златан не ходит на прослушивания».

Ну кто еще среди современных футболистов заслужил право на такие речи? Пожалуй, никто. И это какая-то чудовищная несправедливость, что такой гений, как Ибрагимович, так ни разу не стал обладателем «Золотого мяча» - приза лучшему футболисту Европы. Так уж получилось, что последние годы судьба этого титула решалась в споре между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Это, бесспорно, два величайших футболиста в истории, но и Златан заслужил этот титул, как минимум, по совокупности того, что он сделал для футбола.

Кстати, сам Златан комментирует всю эту ситуацию с присущей ему иронией. «Да, у Месси уже четыре "Золотых мяча", но зато я могу спокойно купить конфет в автомате, не становясь на коробку», написал он в своей автобиографической книге «Я - Златан», которая написана им совместно с шведским писателем Давидом Лагеркранцом. Прочитать ее я советую всем, кто любит футбол и кто хочет понять философию успеха и жизненных приоритетов этой личности.

Там ведь не только о футболе написано, но и о том, как взрослел кумир миллионов. А еще – это его история любви. Златан женат на шведской актрисе и фотомодели Хелене Сегер, которая старше Ибрагимовича на 11 лет. У пары есть два сына. И именно Хелена сыграла в жизни Златана огромную роль. Она, по сути, была его мудрым наставником, о чем сам Златан пишет совершенно открыто. И сейчас, безусловно, именно Хелена больше всех переживает за Ибрагимовича.

Но слова поддержки он слышит отовсюду. «Такой боец, как ты, не сдастся так легко! Выздоравливай скорее, Златан!», — написал в своем «твиттере» неподражаемый Франческо Тотти, эта живая легенда итальянского клуба «Рома». Златан не сдается. В  ближайшее время он намерен обратиться за помощью к одному из самых известных специалистов по проблемам с коленями в Америке — хирургу Фредди Фу. Он должен определить конкретные сроки и способы восстановления великого форварда.

И огромная армия футбольных болельщиков в самых разных странах мира надеются на чудо. Они верят в то, что Ибрагимович все же сумеет вернуться на футбольное поле и еще не раз порадует ценителей игры своим мастерством. Не зря же в конце 2012 года в шведском языке в честь Златана Ибрагимовича появился новый глагол «zlatanera», который добавлен в словари и обозначает «доминировать на поле и за его пределами, делать что-то с силой».

Очень хочется верить, что Златан еще докажет свою способность блистать, доминировать на поле... Хотя бы еще немного. Ради самой игры, которая сделала Златана тем, кем он сейчас есть - кумиром десятков и сотен миллионов футбольных болельщиков.

1362 просмотров


Старости
Война, которой не будет
Война, которой не будет размышления публициста
Наша погода
Сегодня 18° / 9°
25 Апр 16° / 9°
26 Апр 14° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8242 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

Euronews: Лидирует Марин Ле Пен обновлено 00:40
Не Ле Пен, а Златан шокировал Европу реквием по футболисту
В Париже протестующих разгоняют слезоточивым газом обновлено 22:54
Казахстан хочет вооружать Азербайджан
Кто тут за русских, признавайтесь!
Еще один армянский олигарх пришел в большую политику Армении
Суицид: в Армении и чиновники устали жить
Азербайджан дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо видео
Следственный комитет Армении об убийстве российского солдата
Эрдоган уступил свое кресло школьнику
Зулейха Исмайлова избрана лидером популярной политической партии Эстонии
«Нефтчи» впервые за 7 лет остался без еврокубков И получит техническое поражение
Активистки Femen устроили акцию протеста против Ле Пен фото; видео
Карабахские сепаратисты на переговорах с УЕФА и едут в Барселону
Белорусские военные пригрозили Литве силой
Стрельба во французском Руане: есть раненый
У Трампа нет фаворита на выборах во Франции заявление Белого дома
Цены на бензин в России превысили стоимость топлива в США
На Грузию обрушился ураган
Теракт в центре Тель-Авива: четверо раненых обновлено
В Грузии сожгли автомобили депутата-армянина
В Азербайджане создан Аукционный центр
Папа Римский сравнил центры беженцев с концлагерями
Олланд взгрустнул во время голосования из-за неучастия в выборах
Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться