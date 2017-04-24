«Барселона» обыграла «Реал» в «Эль-Класcико»

Мадридский «Реал» проиграл «Барселоне» в матче 33-го тура чемпионата Испании.

«Эль-Класcико» прошло в воскресенье, 23 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилось со счетом 2:3. Первый мяч в игре забил полузащитник хозяев Касемиро на 28-й минуте. Пять минут спустя нападающий «Барселоны» Лионель Месси сравнял счет. На 73-й минуте полузащитник Иван Ракитич вывел сине-гранатовых вперед. На 85-й полузащитник Хамес Родригес забил второй мяч «Реала» в этой встрече. Решающим стал гол Месси на последней минуте матча.

На 77-й минуте «Реал» остался в меньшинстве: за грубую игру с поля был удален защитник Серхио Рамос.

В первом круге команды встречались в Барселоне. Тогда встреча завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отметился Луис Суарес, гости ответили голом Серхио Рамоса на последней минуте матча.

«Барселона» набрала 75-е очко и обошла «Реал» в турнирной таблице чемпионата, однако мадридский клуб имеет один матч в запасе.