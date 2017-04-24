Юрий Рубинский: «Вся нынешняя система Франции оказалась под вопросом»

"За Макрона - вся система нынешняя, которая оказалась под вопросом; она дала ему бразды правления в каком-то смысле. И премьер-социалист тоже его поддержал. На сегодняшний день у него шансы во втором туре достаточно высокие", - сказал в интервью РИА Новости руководитель Центра французских исследований российского академического Института Европы Юрий Рубинский. По его словам, одним из главных итогов выборов стал выход из избирательной гонки традиционных игроков.

"Во Франции, на мой взгляд, сменилась в каком-то смысле политическая система. Созданная Шарлем де Голлем Пятая республика опиралась на смену власти двух партий — правого и левого центра: республиканцев — бывших голлистов и социалистов. Сейчас и те, и другие в прежнем виде выбыли из игры", — добавил Рубинский.

Выход во второй тур президентских выборов Ле Пен и Макрона был ожидаем и не стал сенсацией, заявил в свою очередь заместитель директора Института Европы Владислав Белов.

"Это было ожидаемо, сенсации не произошло. Единственно, может быть только то, что явка была выше той, которую предсказывали… Будем ждать теперь 7 мая, где, по моим оценкам, все-таки Макрон победит, потому что предполагается, что высокая явка помогла набрать проценты другим кандидатам, соперникам Ле Пен", — считает эксперт.