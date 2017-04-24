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Талибы убили на военной базе более 170 человек

 

По меньшей мере 170 человек погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на военную базу на севере Афганистана, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на афганских чиновников.

Ранее минобороны Афганистана сообщило, что число погибших и раненых в результате нападения в пятницу на базу в провинции Балх на севере Афганистана составляет более 100 военнослужащих. СМИ сообщали, что число жертв нападения может превышать 130 человек.

Издание отмечает, что нападение стало самым смертоносным с 2001 года у группировки, когда талибы были отстранены от власти в Афганистане.

Представители провинциальных и зарубежных властей обвинили армию Афганистана в попытке замять инцидент, который может подорвать доверие общественности к правительственным институтам. Армейское командование и администрация президента Афганистана Ашрафа Гани отказались давать комментарии по поводу этих обвинений, пишет газета.

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