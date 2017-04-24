Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон в своем предвыборном штабе в Париже объявил о своей победе в первом туре выборов и подчеркнул свое желание «стать президентом всех французов», передает ТАСС.

«Когда наша страна переживает беспрецедентные в своей истории моменты, отмеченные терроризмом, экономическими проблемами, страданием народа, французский народ высказался и дал самый красивый ответ, массово придя голосовать», — отметил он.

По словам Макрона, народ решил поставить его на первое место в первом туре выборов. «И я соизмеряю оказанную мне честь и безмерную ответственность, которая тем самым на меня возложена», — подчеркнул он.

Макрон добавил, что нынешние выборы стали важной вехой в политической истории Франции. «Французы отвергли кандидатов двух больших партий, которые правили страной последние 30 лет», — отметил он.

По последним данным МВД Франции, Макрон опережает свою соперницу, представителя «Национального фронта» Марин Ле Пен — они получили соответственно 23,40 и 22,64 процента.