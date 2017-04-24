«Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов сражаются «за десятые доли процента, что говорит о степени раскола во французском обществе», написал в Твиттере российский сенатор Алексей Пушков.

Отметим, после подсчета 29,4 миллиона бюллетеней (около 78%) Макрон получает 23,40%, Ле Пен — 22,64%.

"Макрон сражается в первом туре с Ле Пен за десятые доли процента. Это говорит о степени раскола во французском обществе. Его победа раскол не устранит", — написал Пушков.

С Пушковым солидарен один из ведущих французских журналистов, бывший ведущий France 24 Кристоф Робеет. В интервью «Дождю» журналист сказал, что результаты выборов – это землетрясение во Франции.