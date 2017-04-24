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7 миллионов французов проголосовали за исламофобию и пророссийского политика

 

Как сообщает Фигаро, по данным МВД Франции, в первом туре президентских выборов во Франции Марин Ле Пен набрала по меньшей мере около 7 миллионов голосов, что является историческим рекордом для французских ультранационалистов. Это обеспечило выход во второй тур лидера ультраправых.

Напомним, партия Ле Пен – ультранационалистическая неонацистская организация. Ле Пен обещает в случае победы на президентских выборах выход Франции из Евросоюза и еврозоны, а также НАТО, за ограничение иммиграции, запрет натурализации мигрантов и борьбу с «европейским исламом». При этом Ле Пен считается пророссийским политиком. Накануне выборов она встретилась в Кремле с Владимиром Путиным, назвала глупыми и бестолковыми санкции, введенными странами Запада в отношении России из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе, и выступила за улучшение отношений с Москвой.

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