7 миллионов французов проголосовали за исламофобию и пророссийского политика

Как сообщает Фигаро, по данным МВД Франции, в первом туре президентских выборов во Франции Марин Ле Пен набрала по меньшей мере около 7 миллионов голосов, что является историческим рекордом для французских ультранационалистов. Это обеспечило выход во второй тур лидера ультраправых.

Напомним, партия Ле Пен – ультранационалистическая неонацистская организация. Ле Пен обещает в случае победы на президентских выборах выход Франции из Евросоюза и еврозоны, а также НАТО, за ограничение иммиграции, запрет натурализации мигрантов и борьбу с «европейским исламом». При этом Ле Пен считается пророссийским политиком. Накануне выборов она встретилась в Кремле с Владимиром Путиным, назвала глупыми и бестолковыми санкции, введенными странами Запада в отношении России из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе, и выступила за улучшение отношений с Москвой.