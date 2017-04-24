Подписаться на уведомления
 

Армения нанесла минометные удары по позициям Азербайджана

 

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 113 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60-миллиметровые минометы (4 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 113 раз», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

337 просмотров


Старости
Война, которой не будет
Война, которой не будет размышления публициста
Наша погода
Сегодня 18° / 9°
25 Апр 16° / 9°
26 Апр 14° / 7°
27 Апр 17° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8242 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

Похищенный повстанцами Восканян сбежал из плена Почти как в кино
Трамп хочет добывать газ в США
Армения нанесла минометные удары по позициям Азербайджана
Пожар в Баку есть погибший
7 миллионов французов проголосовали за исламофобию и пророссийского политика
В Венесуэле оппозиция призвала народ выйти на улицы
Журналист Кристоф Робеет: «Результаты выборов – это землетрясение во Франции» а российские политики заявили о расколе
Макрон заявил, что станет президентом всех французов последняя минута
Талибы убили на военной базе более 170 человек
Юрий Рубинский: «Вся нынешняя система Франции оказалась под вопросом»
Отец Ле Пен: «Французы, откройте глаза и сделайте мою дочь президентом!»
«Барселона» обыграла «Реал» в «Эль-Класcико»
Франция выберет между Ле Пен и Макроном последние результаты, обновлено 10:09
Не Ле Пен, а Златан шокировал Европу реквием по футболисту
Протестующие сожгли автомобили в Париже обновлено 10:07
Казахстан хочет вооружать Азербайджан
Кто тут за русских, признавайтесь!
Еще один армянский олигарх пришел в большую политику Армении
Суицид: в Армении и чиновники устали жить
Азербайджан дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо видео
Следственный комитет Армении об убийстве российского солдата
Эрдоган уступил свое кресло школьнику
Зулейха Исмайлова избрана лидером популярной политической партии Эстонии
«Нефтчи» впервые за 7 лет остался без еврокубков И получит техническое поражение
Активистки Femen устроили акцию протеста против Ле Пен фото; видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться