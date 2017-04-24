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Трамп хочет добывать газ в США

 

Президент США Дональд Трамп подпишет на этой неделе указ, касающийся разработки нефти и газа в прибрежных районах США, пишет издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с планами администрации.

По данным издания, Трамп также намерен подписать ряд указов по кибербезопасности, делам ветеранов и сельского хозяйства. Всего же президент США, как отмечает издание, планирует подписать 32 указа.

Одно из распоряжений будет касаться "обзора мест, подходящих для разведки газа и нефти у берегов страны", а также конкретные установки, касающиеся разработки ресурсов, пишет издание, отмечая, что это будет первым шагом администрации по бурению скважин нефти и газа на шельфе.

Барак Обама в конце своего президентского срока запретил бурение с целью добычи нефти и газа в ряде районов Атлантического океана и у побережья Аляски.

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