Гражданин России и Армении бежал из плена повстанцев колумбийской Армии национального освобождения (АНО), обстреляв конвоиров из их же оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление группировки.

Инцидент произошел в среду, 19 апреля, АНО сообщила о нем в воскресенье. Как утверждает АНО, заложника готовили к освобождению, однако во время транспортировки он напал на конвоира, отобрал у него оружие и ранил пятерых охранников из числа повстанцев. Затем мужчина сбежал, при этом он сам получил ранение.

«Подразделения АНО ушли вместе с ранеными, ситуация с господином, которого везли для освобождения, остается неизвестной», — говорится в заявлении боевиков. Повстанцы уточнили, что его зовут Арсен Восканян.

Восканян был похищен в ноябре 2016 года, когда занимался в джунглях ловлей ядовитых лягушек. Российские дипломаты через Красный крест попросили их освободить своего гражданина. В посольстве России в Боготе пока не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о событиях.