Массовая драка в ночном клубе в Баку

Шесть человек получили ранения в ходе массовой драки в ночном клубе в Баку. Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в Насиминском районе.

В клубе Elita, расположенном на проспекте Азадлыг, играли в настольную "Мафия". В это время десять человек, личности которых пока не установлены, вошли в клуб и начали спорить с участниками игры. Спор вылился в массовую драку, в ходе которой пострадали работники клуба и несколько клиентов.

Ранения получили Расим Гюльбала оглу Мамедов (1957 г.р.), Акиф Рафиг оглу Гасанов (1972 г.р.), Лона Гулам гызы Ахмедова (1995 г.р.), Ильгар Алекпер оглу Агамамедов (1985 г.р.), Орхан Джалал оглу Мамедов (1989 г.р.), Вели Зейнулла оглу Гарибали (1989 г.р.). Пострадавшие госпитализированы.

На место происшествия привлечены сотрудники 21-го отделения Насиминского РУП. Клуб Elita временно закрыт.

Отметим, что несколько лет назад в этом клубе также произошел вооруженный инцидент.

Подробности инцидента выясняются.