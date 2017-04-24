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Телефонные переговоры Порошенко и Тиллерсона

 

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщается на сайте главы государства. В ходе беседы украинский лидер предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.

Собеседники обсудили итоги телефонного разговора в нормандском формате 18 апреля и результаты американо-российских переговоров в Москве 12 апреля. Стороны выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации в Донбассе и отметили важность выполнения Россией Минских договоренностей, прежде всего элементов, касающихся безопасности.

Порошенко призвал к сохранению единого международного фронта в политике санкций в отношении России «до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины».

Также президент выразил соболезнование родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего на территории самопровозглашенной «Луганской народной республики».

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