Главной интригой минувших выходных остаются президентские выборы во Франции. Уже известно, что за пост президента республики будут бороться независимый кандидат Эммануэль Макрон и лидер Национального фронта Марин Ле Пен. По результатам первого тура Макрон набирает 23,75% голосов, Ле Пен – 21,53%.

Нынешние выборы во Франции показательно демонстрируют, что традиционная политическая система устарела. Оба кандидата являются внесистемными политиками и не принадлежат ни к одной из политических сил, которые задавали тон в послевоенный период. Социалисты и голлисты впервые остались вне игры.

Аналитики прочат победу Эммануэлю Макрону. Самый молодой кандидат не причисляет себя ни к левым, ни к правым. Именно поэтому его программа носит весьма расплывчатый характер. В центре внимания экономическая модернизация и борьба с безработицей. В отличие от своей соперницы, Макрон безусловно следует либеральным правилам, не связывая воедино проблему иммиграции и терроризм. Более того, он сторонник политики открытых дверей для иммигрантов.

Макрон – полная противоположность Марин Ле Пен. Он убежденный еврофил и атлантист. Именно поэтому для политического истеблишмента он является наиболее предпочтительной фигурой. В то же время, при условии выполнения Минских соглашений, Макрон предлагает отменить экономические санкции против России. Правда, руководствуется он здесь не симпатиями к Путину, а рациональными соображениями – считает, что санкции негативно влияют на французскую экономику.

Его соперница Марин Ле Пен делает главный акцент на евроскептицизме и проблеме иммиграции. Для Франции это уже не первый случай, когда крайне правый кандидат выходит во второй тур президентских выборов. Еще в 2002 году Жан-Мари Ле Пен (отец Марин) боролся за пост главы государства с тогдашним президентом Шираком. В тот момент сложившаяся ситуация явилась громом среди ясного неба и повергла в шок либеральную общественность.

Сегодня тот факт, что крайне правый кандидат выходит во второй тур, уже никого не удивляет. Во-первых, дочь Ле Пен и отец Ле Пен – совершенно разные политические явления. В отличие от своего отца Марин Ле Пен – политик более спокойный и продуманный. В свое время ее отец позволял себе пренебрежительно высказываться о Холокосте, а в партийных кругах НФ шутили о евреях и гомосексуалах.

Сменив своего отца на посту председателя в 2011 году, Марин решительно занялась политическим имиджем партии. Она дистанцировалась от расизма и шовинизма. Ее выступления мастерски отточены. Говоря об острых проблемах, она не допускает ничего лишнего. И избиратели это быстро оценили. С приходом нового лидера рейтинг партии резко пошел вверх.

Сначала она исключила из партии всех радикалов и своих противников. Но и на этом не остановилась. Поняв, что ее отец тянет Национальный фронт на политическое дно, она на правах лидера исключила его из партии. Во-вторых, изменились и политические условия. Если в начале 2000-х иммиграция еще казалась экономической необходимостью, то сегодня она представляет ощутимую угрозу для безопасности населения.

Начиная с 1960-х годов во Францию направлялись потоки иммигрантов из бывших колоний. Иммиграция росла с каждым годом и достигла своего апогея в последние несколько лет - после начала «арабской весны». В итоге в крупных городах Франции образовались целые изолированные общины иммигрантов или даже гетто. Внутри этих сообществ люди очень слабо владеют французским языком и живут по законам и обычаям, значительно отличающимся от национальных традиций Франции. Жители гетто находятся в противостоянии с местным населением, которое время от времени приводит к открытым столкновениям. При этом полиция предпочитает в эти районы просто не выезжать.

Для этих общин также характерен более низкий, чем в целом по стране, жизненный уровень. Здесь создается среда, благоприятная для процветания криминала, и в настоящее время эти обособленные сообщества являются узлами сети теневой экономики. В последние годы гетто также стали идеальным укрытием для террористов.

За последние два года Франция стала террористическим центром Европы. Начиная с января 2015 года здесь произошло более 10 терактов. С легкой руки журналистов Францию стали называть «самой опасной страной Европы». Именно здесь произошли нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo, на церковь в пригороде Парижа, серия терактов в ноябре 2015 года, теракт на набережной в Ницце, многократные нападения на полицейских. Все эти события так или иначе связаны с деятельностью радикальных мусульманских организаций.

Зачастую террористы оказывались гражданами Франции или проживали на ее территории долгое время. Такая ситуация изменила и политическую расстановку сил, резко увеличив число сторонников Национального фронта.

Дело в том, что именно эта партия уже на протяжении четырех десятилетий обращала внимание на проблему иммиграции. Сначала в радикальной и даже расистской манере, что отталкивало избирателей. Теперь же слова нынешнего лидера НФ кажутся взвешенными и оправданными.

Помимо проблемы иммиграции в программе Ле Пен центральное внимание уделяется критике Евросоюза. В случае избрания ее президентом Ле Пен обещает вернуть Франции национальный суверенитет и вынести на референдум вопрос о членстве в ЕС («Фрексит»). Едва заняв пост лидера партии, Марин Ле Пен заявила: «Европейский Союз мертв, мертва и его валюта». Она не раз сравнивала ЕС с Советским Союзом, заявляя, что оба были созданы без участия народа.

По мнению Ле Пен, французов вынудили смириться с проектом Евросоюза как с единственной возможностью составить конкуренцию США. На практике же сложилась совершенно иная ситуация. Франция лишилась всех составляющих суверенитета: валютной, экономической, территориальной и политической. Следовательно, спасением для Франции, по мнению Ле Пен, является выход из Евросоюза и отказ от единой валюты - евро. Она также призывает вывести страну из состава НАТО.

На глобальном уровне успех Ле Пен в первом туре явился логичным продолжением победы Дональда Трампа на выборах президента США. Так называемая консервативная волна затронула уже многие страны Европы.

Франция в данном случае не становится исключением. Лозунги Ле Пен о сильной и независимой Франции весьма созвучны с трамповским MakeAmericaGreatAgain. И хотя Ле Пен вряд ли станет президентом, ее партия уже многие годы является третьей политической силой после социалистов и голлистов. Многие французы осознают негативные последствия либеральной политики и поддерживают оппозиционного кандидата.

В последние годы Франция стала страной логичных парадоксов. С одной стороны, она остается самой толерантной страной Европы. С другой стороны, политика толерантности толкает Францию на грань выживания.

Тем не менее, наиболее вероятным сценарием является победа Эммануэля Макрона. Все дело в том, что еще в первые десятилетия после войны французы приобрели стойкий иммунитет от «вируса» здравого смысла.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, кризис ЕС и гуманитарную катастрофу в районах мусульманских гетто, французы продолжают исповедовать толерантность и голосовать за либеральных политиков. Не смущает их то, что Макрон – политический клон нынешнего президента Олланда.

Не пугает французов и то, что теракты уже давно стали элементом национальной повседневности. Во Франции, как и во многих других странах, избиратели боятся делать выбор в пользу радикальных изменений. Тем более что Ле Пен сама открыто заявляет: «Я предлагаю вам реальную альтернативу».

В отличие от американцев европейцы не готовы нести ответственность за судьбы тысяч депортированных иммигрантов. Да и государственный патриотизм во Франции ассоциируется с национализмом и кризисом толерантности. Здесь все еще в моде приверженность к ценностям общеевропейским, либеральным и глобалистским.

Виной тому объективное историческое прошлое. Чувство вины за политику, которую проводили их предки в колониях, позволяет французам смириться с последствиями иммиграции и исламизации. Поэтому французы скорее отдадут свою страну на откуп исламистам, нежели согласятся ужесточить иммиграционное законодательство. Даже сейчас, несмотря на объективную угрозу безопасности, французы все еще стыдятся открыто говорить о своих симпатиях к Марин Ле Пен. Не станут они и избирать ее своим президентом.