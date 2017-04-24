Убийца российского солдата в Армении предстанет перед судом

Подозреваемый в убийстве российского военнослужащего в Армении предстанет перед судом, который определит дальнейшую меру пресечения в отношении него. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете (СК) республики.

"Сегодня истекают 72 часа с момента задержания подозреваемого, - отметили в СК. - Ему будет предъявлено обвинение, суд должен рассмотреть вопрос о его взятии под арест в качестве меры пресечения".

В убийстве россиянина Дмитрия Ялпаева подозревается 20-летний Арман Джанджугазян, который проживает в городе Степанаван на севере Армении. Он был задержан полицией практически сразу после преступления.

По данным следствия, во время прохождения службы в армянской армии в ноябре прошлого года у Джанджугазяна обнаружились проблемы со здоровьем, и он был направлен на специализированное обследование в психиатрическое отделение Ереванского гарнизонного военного госпиталя. Эксперты признали его частично дееспособным, непригодным к службе в армии в мирное время, и месяц назад он был уволен.