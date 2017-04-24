В Баку начала работу научно-практическая конференция под названием «Геноцид армян»: реальная история, или ложь истории», сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

С вступительным словом выступил председатель рабочей группы Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана Исмаил Ахундов, который отметил, что цель нынешней конференции - раскрыть ложь армянской пропаганды о событиях 1915 года.

В свою очередь председатель комитета «Талат Паша» Али Эрдендж отметил, что вот уже более 100 лет армяне обманывают мировое общественное мнение, тогда как армяне сами устраивали геноцид тюрок не только в Турции, но и в Азербайджане, Узбекистане.