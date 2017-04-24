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Министр обороны Афганистана подал в отставку После нападения боевиков

 

Министр обороны Афганистана Абдулла Хан Хабиби и начальник штаба сухопутных войск Кадам Шах Шахим ушли в отставку после нападения боевиков радикального движения "Талибан" на военную базу на севере страны, в которой погибли более 150 человек, сообщает канцелярия президента.

"Министр обороны Абдулла Хан Хабиби и начальник штаба сухопутных войск Кадам Шах Шахим покинули свои посты, решение вступает в силу немедленно", — говорится в заявлении, размещенном на официальном аккаунте президентской канцелярии в Twitter.

Ранее агентство Pajhwok сообщало, что в минувшую пятницу переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы в провинции Балх. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".

Газета Wall Street Journal со ссылкой на афганских чиновников сообщила, что жертвами нападения стали, по меньшей мере, 170 человек.

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