Мощный циклон обесточил Дагестан

Мощный циклон, обрушившийся на юг России, привел к ряду чрезвычайных происшествий. Так, в Дагестане подача электроэнергии прекратилась в Чародинском, Хунзахском, Цумадинском, Цунтинском, Шамильском, Гунибском, Ботлихском, Тляратинском и Буйнакском районах. Сегодня об этом проинформировали в республиканском ГУ МЧС.

В общей сложности без света остались более 12 тысяч человек.

Сейчас в главном управлении регионального министерства по чрезвычайным ситуациям собран оперативный штаб. В готовности к реагированию находятся группы местных гарнизонов пожарной охраны, уточнили в ведомстве.

В то же время во всех райцентрах электроэнергия подается в полном объеме, передает dagestan.news-r.ru.