Ле Пен может получить избирателей Меланшона и Фийона

Глава избирательной кампании лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен Давид Рашлин считает, что во втором туре ее могут поддержать избиратели разного политического спектра, в том числе среди сторонников выбывших из предвыборной гонки Жан-Люка Меланшона и Франсуа Фийона, передает РИА Новости.

Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции. Согласно данным МВД, Макрон набрал 23,75% голосов, Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон приблизился к нему практически вплотную с 19,64%.

Ранее заместитель руководителя исследовательского института общественного мнения Ifop, публиковавшего опросы в преддверии первого тура, Фредерик Даб высказал мнение, что исход второго тура президентских выборов во Франции решат избиратели проигравших кандидатов Меланшона и Фийона.

По словам Давида Рашлина, который выступил в понедельник утром в эфире радиостанции Europe1, Марин Ле Пен «способна объединить» французских избирателей, так как они «в подавляющем большинстве» не разделяют идей экс-министра экономики Эммануэля Макрона, лидирующего в первом туре.