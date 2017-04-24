Бывший министр финансов ФРГ ушел в комики

Бывший глава немецкого Минфина и соперник Ангелы Меркель за пост федерального канцлера в 2013 году Пеер Штайнбрюк стал артистом стендап-комедии. Об этом сообщает Express.de.

Вместе с 37-летним юмористом Флорианом Шредером он в июле этого года отправится в турне по стране с сатирическим шоу, которое называется «Флориан Шредер выбирает Пеера Штайнбрюка».

Отмечается, что уже началась предварительная продажа билетов на выступления дуэта в Берлине, Кельне и Гамбурге.

В Германии Флориан Шредер считается одним из лучших пародистов канцлера Ангелы Меркель.

70-летний Штайнбрюк известен в Германии своими провокационными поступками и высказываниями. Так, комментируя итоги выборов 2012 года в Италии, Штайнбрюк заявил, что «победили два клоуна», имея в виду профессионального комика Беппе Грилло и бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони, сообщает Die Welt.