В Билясуваре наркокурьер ранил себя при задержании пограничниками

Перевозчик крупной партии героина совершил попытку самоубийства при задержании на азербайджано-иранской границе, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на служебной территории пограничной заставы Билясуварского района, задержаны жители Евлахского района Азербайджана Мушвиг Ниязгулиев и Рамин Джафаров, пытавшиеся перевести из Ирана 1,25 килограмма героина и 950 граммов марихуаны», — говорится в сообщении.
Во время преследования нарушителей Джафаров нанес себе ножевые ранения.
После оказания первой медицинской помощи раненый был доставлен в медицинское учреждение. На данный момент его жизни ничего не угрожает.