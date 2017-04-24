Журналистов обязали перечислять все титулы Рахмона

Журналисты государственных СМИ отныне в своих материалах должны писать о президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне с указанием всех его титулов: Основоположник мира и национального единства — Лидер нации. Как сообщил «Озоди» (таджикская служба Радио Свобода) один из журналистов правительственного издания, раньше в своих публикациях, связанных с именем президента страны, они писали «Джаноби Оли» (Верховный господин) и «Лидер нации», однако на прошлой неделе вступили в силу новые правила. Теперь титул нужно указывать полностью — «Основоположник мира и национального единства – Лидер нации».

По словам журналиста, до принятия закона «Об основоположнике мира и национального единства – Лидере нации» представлять Эмомали Рахмона полагалось так: «мухтарам Джаноби Оли» (уважаемый Верховный господин), но сейчас этот титул не столь распространен. В официальных СМИ популярное некогда «Джаноби Оли», предшествующее имени президента, сейчас используется нечасто, а вот «мухтарам» (уважаемый) сохранилось.

Директор государственного радио Таджикистана Фаррух Зиёев отмечает, что упоминание титула Эмомали Рахмона «Основоположник мира и национального единства – Лидер нации» в официальных сообщениях является требованием закона, и журналисты должны его соблюдать. «Однако бывают случаи, когда журналисты могут использовать синонимы – «глава государства» или просто «Лидер нации». А в официальных сообщениях необходимо указывать полностью все титулы. От журналистов требуется лишь выполнение норм закона, не более», - сказал он.

Вместе с тем, правовед Шокирджон Хакимов отмечает, что теперь для перечисления титулов президента в новостях требуется немало времени, и сама новость «теряется» на этом фоне.