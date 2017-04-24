Подписаться на уведомления
 

Журналистов обязали перечислять все титулы Рахмона

 

Журналисты государственных СМИ отныне в своих материалах должны писать о президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне с указанием всех его титулов: Основоположник мира и национального единства — Лидер нации. Как сообщил «Озоди» (таджикская служба Радио Свобода) один из журналистов правительственного издания, раньше в своих публикациях, связанных с именем президента страны, они писали «Джаноби Оли» (Верховный господин) и «Лидер нации», однако на прошлой неделе вступили в силу новые правила. Теперь титул нужно указывать полностью — «Основоположник мира и национального единства – Лидер нации».

По словам журналиста, до принятия закона «Об основоположнике мира и национального единства – Лидере нации» представлять Эмомали Рахмона полагалось так: «мухтарам Джаноби Оли» (уважаемый Верховный господин), но сейчас этот титул не столь распространен. В официальных СМИ популярное некогда «Джаноби Оли», предшествующее имени президента, сейчас используется нечасто, а вот «мухтарам» (уважаемый) сохранилось.

Директор государственного радио Таджикистана Фаррух Зиёев отмечает, что упоминание титула Эмомали Рахмона «Основоположник мира и национального единства – Лидер нации» в официальных сообщениях является требованием закона, и журналисты должны его соблюдать. «Однако бывают случаи, когда журналисты могут использовать синонимы – «глава государства» или просто «Лидер нации». А в официальных сообщениях необходимо указывать полностью все титулы. От журналистов требуется лишь выполнение норм закона, не более», - сказал он.

Вместе с тем, правовед Шокирджон Хакимов отмечает, что теперь для перечисления титулов президента в новостях требуется немало времени, и сама новость «теряется» на этом фоне.

1033 просмотров


Старости
Война, которой не будет
Война, которой не будет размышления публициста
Наша погода
Сегодня 19° / 9°
25 Апр 16° / 9°
26 Апр 14° / 7°
27 Апр 17° / 10°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8484 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

Пропавший на границе с Азербайджаном спортсмен обвинен в терроризме
Глава Пентагона экстренно отправился в Афганистан
Эрдоган будет обсуждать с Путиным поставки С-400
Париж именно через Ереван хочет влиять на Кавказ Оперативный комментарий
Журналистов обязали перечислять все титулы Рахмона
В Билясуваре наркокурьер ранил себя при задержании пограничниками
Бывший министр финансов ФРГ ушел в комики
Ле Пен может получить избирателей Меланшона и Фийона
Мощный циклон обесточил Дагестан
Министр обороны Афганистана подал в отставку После нападения боевиков
В Баку разоблачают очередную ложь армян фото
Убийца российского солдата в Армении предстанет перед судом
Марин Ле Пен как стыд и честь французов Комментарий по горячим следам
Телефонные переговоры Порошенко и Тиллерсона
Эльмар Мамедъяров отправился в Литву
Массовая драка в ночном клубе в Баку
Похищенный повстанцами Восканян сбежал из плена Почти как в кино
Трамп хочет добывать газ в США
Армения нанесла минометные удары по позициям Азербайджана
Пожар в Баку есть погибший
7 миллионов французов проголосовали за исламофобию и пророссийского политика
В Венесуэле оппозиция призвала народ выйти на улицы
Журналист Кристоф Робеет: «Результаты выборов – это землетрясение во Франции» а российские политики заявили о расколе
Макрон заявил, что станет президентом всех французов последняя минута
Талибы убили на военной базе более 170 человек
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться