Итоги первого тура президентских выборов во Франции, по результатам которого определились два фаворита президентской гонки – Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, не стали неожиданностью для политолога, франковеда, к.и.н., доцента Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы Игоря Игнатченко. В беседе с haqqin.az Игорь Игнатченко заявил, что итоги первого тура были вполне ожидаемыми.

— Соцопросы, которые проводились в последние месяцы, показывали, что именно Макрон и Ле Пен являются лидерами президентской гонки. Хотя я ожидал возможных сюрпризов со стороны другого кандидата — Жан-Люка Меланшона и в меньшей степени Фийона. Кстати, разница между Макроном, Ле Пен, Меланшоном и Фийоном минимальная, в рамках статистической погрешности. Но сюрпризов не было. То, что Макрон оказался в лидерах в первом туре, — очень значимый момент, — отметил Игнатченко.

Что касается второго тура, то, по словам Игнатченко, у Марин Ле Пен есть чисто теоретический шанс на победу.

— Объективно, даже чисто арифметически Макрон выигрывает выборы. Он сумеет объединить вокруг себя и правоцентристов Фийона, и весь левый фланг, учитывая, что состоял в Социалистической партии Франции. Во втором туре сложится такая же ситуация, как на выборах 2002 года, когда был создан широкий «антилепеновский» фронт против Жан-Мари Ле Пена. Спустя 15 лет история повторяется для его дочери Марин Ле Пен. Уже сейчас очевидно, что все силы консолидируются против нее. Так что, повторю, объективно Макрон, скорее всего, будущий президент Франции.

— Но что будет, если все-таки победит Ле Пен? Что это будет значить для Европы?

— Даже если она выиграет, ей все равно придется взаимодействовать с парламентом, где ее позиции абсолютно слабы. Ей нужно будет взаимодействовать с французскими элитами, которые настроены конфронтационно по отношению к ней. Так что ей нужно будет договариваться, идти на компромиссы. Да и вообще никто не обещал, что план Марин Ле Пен (выход Франции из еврозоны – ред.) будет успешным и удачным. Но еще больший вопрос: что будет с Францией в случае победы Макрона? Очевидно, что он не решит проблемы, стоящие перед Францией, а, возможно, только усугубит их.

При этом, если рассматривать ситуацию с точки зрения еврооптимистов, то победа Макрона для Европы предпочтительнее. Все бюрократы из Брюсселя, из Германии (которая играет роль ведущей скрипки в ЕС) сплотились вокруг фигуры Макрона. Именно с ним они связывают будущее единой Европы. Его называют чуть ли не спасителем Европейского Союза, защищающего объединение от Марин Ле Пен, желающей порушить основы единой Европы.

Что касается взаимоотношений Франции и России, то, как отметил политолог, не секрет, что для Москвы предпочтительнее победа Марин Ле Пен.

«Она не страдает русофобией, настроена на конструктивные отношения с Россией. Макрон же представляет определенную угрозу для стабильных российско-французских отношений. Не секрет, что последняя пятилетка президента Франции Франсуа Олланда была катастрофической. Такого низкого качества двусторонних отношений не было никогда за всю историю современной Франции. В России связывают надежды с уходом Олланда и появлением нового президента. Однако риторика Эммануэля Макрона переполнена антироссийским пафосом, так что он не будет прагматиком, выстраивая отношения между Францией и Россией», — считает Игнатченко.

В преддверии выборов практически все кандидаты в президенты Франции, видимо, в надежде привлечь голоса армянских избирателей, сделали реверанс в сторону Армении. Ле Пен заявила о возможности передачи Карабаха Армении, Макрон говорил про «геноцид армян».

- Как относиться к этим высказываниям? Как к предвыборным и ничего не значащим? Или же стоит отнестись всерьез?

— Если мы посмотрим на внешнеполитический курс Франции, на президента Саркози, потом Олланда, то увидим, что Армения является стратегическим союзником Франции в регионе Южного Кавказа. Париж именно через Ереван надеется влиять на политические процессы на Южном Кавказе. Так что высказывания кандидатов в президенты Франции не просто риторика. Очевидно, что при президентстве того или иного политика эта риторика перейдет в практическую плоскость.