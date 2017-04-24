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Эрдоган будет обсуждать с Путиным поставки С-400

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным 3 мая в Сочи параметры контракта по закупке зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщил турецкий министр национальной обороны Фикри Ишык.

"Предполагаю, что по итогам переговоров Эрдогана с Путиным будет принято совместное решение по предстоящим шагам в вопросе приобретения российского ЗРК", - цитирует министра Anadolu.

Ишык не стал вдаваться в детали ведущихся переговоров, сказав, что пока "было бы неверным их обнародовать".

"Более полную информацию о закупках батарей, а также реализации ряда проектов обнародуем после утверждения деталей", - сказал он.

Ранее министр заявлял, что "работа по С-400 достигла финального этапа, но это не значит, что завтра будет подписано соглашение". О том, что Турция и Россия ведут переговоры по закупке С-400, стало известно в ноябре прошлого года, а в марте этого года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Анкара высказывала пожелание получить от Москвы кредит на приобретение вооружения, в том числе зенитно-ракетных комплексов этого типа. В феврале Чемезов заявлял, что Турция проявляет интерес к С-400, стороны ведут переговоры о возможных поставках.

21 апреля канцелярия Эрдогана сообщила о предстоящей 3 мая поездке турецкого президента в Сочи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил утвердительно на вопрос, состоится ли встреча лидеров двух стран.

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