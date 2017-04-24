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Пропавший на границе с Азербайджаном спортсмен обвинен в терроризме

Автор: Отдел информации 

Российские спецслужбы заподозрили в пособничестве боевикам задержанного на российско-азербайджанской границе жителя ингушского города Малгобек Мухамеда Картоева, родственники которого заявили о его исчезновении и обратились за помощью к правозащитникам. По словам силовиков, Картоев дает признательные показания.

Как писал ранее haqqin.az, родственники тренера по вольной борьбе Мухамеда (Магомеда) Картоева, жаловавшегося на давление со стороны силовиков, сообщили о его похищении сотрудниками силовых структур на российско-азербайджанской границе 10 апреля. По их словам, в ходе последовавшего за этим обыска в доме Картоева были найдены якобы подброшенные патроны и гранатомет.

О том, что Мухамед Картоев подозревается в пособничестве членам незаконных вооруженных формирований (НВФ) и дает признательные показания, сообщил секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов. По его словам, в настоящее время ведется следственная проверка, возбуждено уголовное дело по статье 208 УК РФ.

Дзейтов назвал сообщения родных Картоева о его непричастности к противоправным действиям попыткой ввести в заблуждение население, а также уточнил, что молодой человек был задержан в связи с наличием оперативной информации по нему.

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