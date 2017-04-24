Геранбойский предприниматель, владелец нескольких компаний, глава ООО Galib Group Галиб Мустафаев организовал свадьбу двух собак породы доберман. Видео и фото этой собачьей свадьбы распространил сайт avtosfer.az.

Торжество было организовано на открытом воздухе во дворе одного из предприятий бизнесмена.

Участники мероприятия пили за здоровье двух псов по кличке Амон и Исида, желали им счастья и здоровья. Развлекал гостей ашуг.

Виновникам торжества был подан кебаб и плов, которые ели и гости мероприятия.

Отметим, что Галиб Мустафаев владеет компаниями Evalar, Regular и Supermax, входящими в холдинг Galib Group, который, как сообщает сайт Исполнительной власти района, является самым крупным промышленным объектом в Геранбое. Сам предприниматель владеет дорогими автомобилями марки Bentley и Jeep Wrangler, его дочь ездит на автомобилях Porshce, Mercedes и Jeep.

Брат Г.Мустафаева, Халиг, тоже бизнесмен и занимается импортом электроники в Азербайджан. Сестра же бизнесмена, Нушаба Мустафаева, жалуется на свое социальное положение и часто участвует в акциях оппозиции.

Корреспондент haqqin.az связался с Галибом Мустафаевым. Бизнесмен назвал сообщения о собачьей свадьбе ложью и сказал, что он просто устроил шуточный обед для своих друзей. По его словам, фото и видео собачьей свадьбы в СМИ передали его конкуренты.

«Я предприниматель, который дает работу сотням человек. Я тот человек, который делает инвестиции в район. Эти сообщения в СМИ – попытка нанести удар по моей репутации», - сказал Г.Мустафаев.

Он также пообещал подать в суд на своих конкурентов.

«Азербайджан – демократическая страна. Каждый здесь имеет право организовывать застолья, в том числе и шуточные. На четверых друзей мы купили килограмм мяса, сделали шашлык и хорошо провели время, а люди взяли и передали все в прессу, причем все сильно преувеличив. У меня столько недоброжелателей! Я уверен, что это дело рук моих конкурентов», - сказал бизнесмен.

Г.Мустафаев отметил, что он уже уволил того, кого заподозрил в передаче этой информации СМИ.