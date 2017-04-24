Полмиллиона Таркану за выступление на «Формуле-1» в Баку

Известный турецкий певец Таркан получит гонорар в 500 тысяч долларов за выступление на открытии этапа гонок «Формула-1» в Баку, сообщает турецкий телеканал TMB.

Отметим, что Таркан выступит 23 июня на большой сцене, которая будет установлена на Бакинском бульваре. Посетить концерт турецкого певца смогут лишь те, кто приобрел билеты на гонку.

Имена звезд, которые будут выступать 24 и 25 июня, пока не называются.

В прошлом году в Баку в рамках «Формулы-1» выступали Крис Браун, Энрике Иглесиас и Фаррелл Уильямс.