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В Баку будет пасмурно

 

25 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Однако ближе к ночи местами возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер днем усилится. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10°, днем 14-17° тепла, в Баку ночью 7-9°, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм до 771 мм ртутного столба, относительная влажность ночью  75-85%, днем  60-70%.

25 апреля в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный и северный ветер.

В районах Азербайджана местами будут грозы и дожди. В горных районах возможен снег. Западный ветер кое-где усилится. Температура воздуха ночью 7-12° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 8-13° тепла. 

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