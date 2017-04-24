Ведущие мировые СМИ вовсю продолжают комментировать итоги первого тура президентских выборов во Франции, в котором с разницей в 2% независимый кандидат Эммануэль Макрон обошел лидера Национального фронта Марин Ле Пен. Уже слышны прогнозы о том, что в конечном итоге новым главой французского государства будет избран Макрон.

Уже вовсю идут рассуждения о том, что Макрон - это искусственный кандидат, "кандидат 3Д", пластиковый кандидат, кандидат времен манипулятивной демократии. Напоминается о том, что он был подобран олигархическими финансовыми элитами как удобный кандидат: не из партийной элиты, которую ненавидят французы, бойкий на слова, яркий в поведении, оптимист, красавчик. И делаются прогнозы, что политику он будет проводить, наиболее вероятно, такую же, как Олланд: в интересах финансовой олигархии и с оглядкой на США и Германию.

Возможно, так оно и будет. При этом не исключен и вовсе фантастический исход президентской борьбы, когда в итоге президентом Франции станет Марин Ле Пен. Если это произойдет, то победа Ле Пен будет столь же сильным шоком для аналитиков и политологов со всего мира, как и избрание Дональда Трампа президентом США. В обоих случаях в успех этих политиков мало кто верил. В обоих случаях Нью-Йорк и Париж были против них. Против Трампа и Ле Пен был и весь политический бомонд, СМИ и деятели культуры. И оба изначально считались политиками, настроенными на сближение с Россией.

Чем все закончится - мы узнаем совсем скоро. Но будет ли ассоциироваться новая Франция с именами Макрона или Ле Пен? Совсем нет. Потому что слишком велика история этой страны, чтобы ассоциировать ее с «клоном» такой серости, как Олланд, или лидером ультранационалистической, неонацистской партии. Слишком велик вклад Франции в мировую культуру, чтобы говорить о том, что эта страна будет отождествляться с именем одного из двух нынешних кандидатов в президенты страны.

В конце концов, кто помнит правителей Франции, политиков этой страны, живших в период Руссо, Рабле, Бальзака, Дюма? Помнят лишь этих классиков мировой литературы, их бессмертные произведения. Жизнь коротка, а искусство вечно.

Потому что, к примеру, музыка великого Эннио Морриконе переживет всех итальянских политиков прошлого века и века нынешнего в сердцах и умах людей из разных стран мира. И тот же кинофильм «Профессионал» с божественным Жан-Полем Бельмондо был бы каким-то незавершенно прекрасным без музыки Морриконе. Закройте глаза, вспомните эти чарующие ноты, героя Бельмондо, идущего своей неповторимой походкой, презирающего саму смерть, к вертолету. Сотни миллионов людей, просмотревших этот фильм, даже зная грустный финал этой истории, все равно надеялись, что Жосслен Бомон все же останется в живых, дойдет до вертолета. Вот она – сила искусства, работа гениальных актеров, режиссеров, композитора.

Целая плеяда великих мастеров французского кино, включая Жерара Филипа, Жана Маре, Жана Габена, Алена Делона, – это и есть та Франция, в которую влюблялись и влюбляются миллионы людей на нашей планете. А еще они любят ее за голос Ива Монтана и Джо Дассена, Эдит Пиаф и Мирей Матье. Именно благодаря им сотни миллионов людей в мире ныне любят Францию. Именно с ними она у них ассоциируется. С ними, а не с Макроном или Ле Пен.