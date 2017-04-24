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МИД Азербайджана о переговорах карабахских сепаратистов с УЕФА По следам наших выступлений

Автор: Отдел информации 

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал haqqin.az публикацию британской газеты Independent, корреспондент которой Роберт О`Коннор побывал в «НКР» и написал статью, в которой сообщил о том, что карабахские сепаратисты начали переговоры с УЕФА.

«Автор статьи Роберт О`Коннор совершил визит на оккупированные территории Азербайджана незаконно. В ходе своего визита, на который он не получил разрешения МИД Азербайджана, английский журналист, политизировав спорт и футбол, попытался пропагандировать незаконный режим. В своей статье он занял однозначно проармянскую и предвзятую позицию. Понятно, что эта статья была написана по заказу армянского лобби.

Мы, желая воспользоваться своим правом на ответ, еще 20 апреля направили главному редактору Independent нашу точку зрения. Однако наш ответ до сих пор не опубликован. Такое поведение противоречит журналистской этике и объективности. Тем не менее, в комментариях к статье Роберта О`Коннора была опубликована наша точка зрения.

Международные футбольные федерации в своей деятельности руководствуются принципами и нормами международного права, с уважением относятся к территориальной целостности и суверенитету государств. Легитимным представителем оккупированных территорий Азербайджана является ФК «Карабах».

Вызывает сожаление тот факт, что британское издание публикует новости, носящие пропагандистский характер. Совершивший незаконный визит на оккупированные территории журналист Роберт О`Коннор будет внесен в список нежелательных лиц МИД Азербайджана», - сказал Хикмет Гаджиев. 

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