Бурные обсуждения в соцсетях вызвало решение об отключении ведущими кабельными операторами Азербайджана российских телеканалов ТНТ и ТНТ 4.

Как уже сообщал haqqin.az, каналы заблокированы из-за того, что на них в эти дни демонстрируется ролик, посвященный вымышленному «геноциду армян», в котором снялись участники популярной программы «Комеди клаб» и другие лица канала ТНТ.

В компании КАV 1, предлагающей услуги кабельного телевидения в Баку и некоторых других городах Азербайджана, haqqin.az сообщили, что вещание будет восстановлено после 25 апреля.

Вот только не совсем понятен смысл этих отключений. В азербайджанском обществе отношение к так называемому «армянскому геноциду» однозначное. Неужели в местных кабельных компаниях считают, что кто-то или что-то, в частности какой-то ролик, который посмотрят наши телезрители, может изменить их отношение к вымышленному геноциду?

Уж в чем в чем, а в этом азербайджанское общество придерживается единого мнения. Так зачем же в таком случае прерывать вещание телеканалов? Сюжеты о «геноциде армян», а также высказывания по этой теме могут быть показаны и на других российских каналах, которые транслируются кабельными операторами в Азербайджане. Наверняка крупнейшие телеканалы России 24 апреля посвятят эфирное время всеармянскому плачу. Если следовать логике азербайджанских кабельщиков, то и «Первый», и «Россия», и «Россия 24» должны быть у нас временно заблокированы. Можно еще перекрыть те передачи, в которых выступают эксперты армянского происхождения, а ведущие поддерживают их сторону. Но зачем?

Ведь вы же отключаете эфир не для России, где у обычных людей очень мало информации о карабахской проблеме и событиях 1915 года. На их взгляды ролик с участием звезд канала ТНТ и передачи, в которых солируют армяне, действительно могут оказать влияние. А для чего закрывать каналы в Азербайджане, где и так знают, как все было на самом деле?

Ни для кого не секрет, что на ТНТ уже давно бал правят армяне во главе с Артуром Джанибекяном. В 2003 году он и еще несколько кавээнщиков, среди которых, кстати, был и азербайджанец Джавид Гурбанов, создали «Камеди клаб». В 2007 году Джанибекян основал продюсерский центр Comedy Club Production, который производит большинство юмористических программ и развлекательных шоу для ТНТ. В 2011 году он продал контрольный пакет центра телеканалу ТНТ за беспрецедентную для российского рынка сумму в 350 миллионов долларов. А в 2015 году Джанибекяну доверили пост в «Газпром-медиа» - ведущей медиакомпании в России и Восточной Европе. Он стал генеральным директором субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», в состав которого входят телеканалы ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ 4, «2х2», а также Comedy Club Production и «А Плюс продакшн».

Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Арарат Кещян, Наталья Еприкян – это ведущие армянского происхождения на канале ТНТ. Естественно, при первой же возможности они устраивают промоушен общеармянских проблем. Так может, кабельным компаниям Азербайджана стоило изначально не включать ТНТ в свои пакеты? Во всяком случае такое решение выглядело бы более логичным, чем сегодняшние отключения на несколько дней.

Но нет, кабельщики прекрасно знают, что ТНТ и ТНТ 4 – одни из самых популярных российских телеканалов в Азербайджане. Их смотрят, смеются над шутками Мартиросяна и образами Галустяна, любят сериал «Универ», программу «Камеди Вумен» и многое другое, что они демонстрируют в своем эфире. Исключение этих каналов из предлагаемых пакетов обернется для кабельных операторов потерей немалой части абонентов, которые будут искать иные способы просмотра. Кабельщики это отчетливо понимают, а потому полуармянские ТНТ и ТНТ 4 по-прежнему доступны в Азербайджане, и есть ли смысл перекрывать их сейчас?

Новость о временном закрытии ТНТ и ТНТ 4 разделила людей на три лагеря.

Первый – это те, кто считает, что «закрыли и правильно сделали, ибо давно пора покончить с армянским ТВ, и навсегда».

Вторая группа – нейтральная, которая «не особо смотрит эти каналы, но почему кабельные операторы нарушают права абонентов?».

И третья часть – весьма многочисленная - это те, кто «постоянно смотрят эти телеканалы, и считает их едва ли не самыми интересными среди всех российских».

Дошло до того, что первые стали обвинять третьих «в отсутствии патриотизма и в любви к армянскому», а нейтральным досталось за то, что «они почему-то только сейчас вспомнили о своих правах».

Это чем-то напоминает споры между азербайджанскими болельщиками английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и теми, кто обвиняют их за симпатии к команде, в которой играет армянин - великолепный футболист Мхитарян. Поклонники «МЮ» пытаются объяснить, что их любимая команда состоит не только из Мхитаряна, но и других футболистов.

И наконец, пора начать борьбу не с последствиями проблем, а с самими проблемами. Можно закрыть уши, глаза и уста людям, отрицать саму проблему, отречься от нее – но при этом никто не отнимет таланты Джанибекяна и мастерство Мхитаряна. А не лучше ли задаться другим вопросом: почему на ТНТ нет Мамедова или Сеидова и почему никто из наших так и не покорил Манчестер? Разве что дорогостоящие тусовки на дискотеках Манчестера или Москвы, где Мамедовы и Сеидовы раскидывались нефтедолларами…