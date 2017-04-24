Ле Пен назвала Макрона слабаком

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен назвала своего соперника — лидера движения «Вперед!» Эммануэля Макрона — слабаком, сообщает Reuters.

Во время посещения одного из рынков в департаменте Па-де-Кале Ле Пен сказала, что самое мягкое, что она может сказать о Макроне, это то, что он слабак, поскольку не знает, как решать проблему терроризма.

Ле Пен заявила, что во втором туре президентских выборов собирается привлечь внимание общества к этой и другим важным темам.

По итогам первого тура Макрон обошел свою соперницу, набрав 23,75% голосов против 21,53% Ле Пен. Первоначально сообщалось о лидерстве Ле Пен, однако по мере того, как количество подсчитанных голосов увеличивалось, разрыв между двумя кандидатами сокращался.