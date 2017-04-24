Педро Аграмунт сбежал с заседания Европейской народной партии (ЕНП), членом которой является, после требований однопартийцев сложить полномочия президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Только что президент ПАСЕ сбежал с заседания партии, после того как начались массовые заявления о том, что представители партии, в том числе британские, австрийские, эстонские, литовские депутаты, потребовали, чтобы он сложил с себя полномочия», - рассказал в прямом эфире украинский депутат Борислав Береза.

Скандал разразился после того, как Педро Аграмунт вместе с российскими депутатами совершил визит в Сирию. Аграмунт заявил, что россияне его «обманули и подставили». Так, Аграмунт отметил, что это был частный визит, не связанный с работой в ПАСЕ, однако признал, что должен был проинформировать о своих намерениях представителей других политических групп.