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Российская экономика буксует

 

Российская статистика сигнализирует о выходе экономики из рецессии, однако в части инвестиций ситуация выглядит плачевно: капиталовложения компаний, сокращавшиеся предыдущие три года, продолжают демонстрировать слабую динамику и в 2017 году.

Как отмечает агентство Bloomberg, объемы строительства в РФ, чуткий барометр инвестиций, сократились в апреле четвертый месяц подряд — на максимальную с начала года величину. Негативный тренд расходится с оценкой Центробанка РФ, выразившего уверенность в том, что «длительная инвестиционная пауза» завершилась. Согласно медианному прогнозу девяти аналитиков, опрошенных Bloomberg, вложения в основной капитал выросли на 1% в I квартале год к году после обвала на 13% в течение предыдущих двух лет. Росстат, который с 2016 года публикует данные об инвестициях только раз в квартал, должен обнародовать показатели за январь-март в следующем месяце, сообщает Finanz.

«Несмотря на значительное снижение неопределенности, рост инвестиций сдерживается рядом факторов: относительно более высоким восприятием риска после рецессии, накопленными просрочками по банковскому кредиту, слабым по отношению к докризисному периоду рублем», — отметил старший аналитик рейтингового агентства АКРА Дмитрий Куликов.

Инвестиции, за счет стимулирования которых власти когда-то рассчитывали преодолеть кризис, пробуксовывают в условиях высокой коррупции, слабых институтов и неблагоприятного делового климата. По показателям прав собственности и распространенности иностранной собственности Россия оказалась ниже 120-й строчки среди 138 стран в последнем рейтинге глобальной конкурентоспособности по версии Всемирного экономического форума.

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