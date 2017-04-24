В Голландии ранен экс-телохранитель Сурета Гусейнова

В Нидерландах свадьба азербайджанцев завершилась поножовщиной. Как сообщает Report, между двумя азербайджанцами произошел спор на парковке возле ресторана в городе Вестервоорт, где проходила свадьба.

В результате одному из азербайджанцев, Поладу Мамедову, было нанесено пять ножевых ранений.

Раненый на вертолете был направлен в госпиталь, его состояние оценивается как тяжелое.

Полиция в настоящее время проводит расследование. Подозреваемый задержан.

Отметим, что П.Мамедов был телохранителем бывшего премьер-министра Сурета Гусейнова.