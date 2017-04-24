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В Баку арестованы фальшивомонетчики фото

 

В Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила оперативная информация о том, что житель Баку ранее судимый Ибрагим Гурбанов вместе со своим знакомым - жителем Билясуварского района Ульви Вагабзаде занимаются сбытом фальшивых денежных купюр. В результате спецоперации они были задержаны с поличным, когда пытались продать поддельные 6500 манатов за 2000 манатов, сообщает пресс-служба МВД.

В квартире, где они проживали, было найдено спецоборудование по изготовлению фальшивых купюр и другие вещественные доказательства.

Во время показаний оба лица отметили, что для того, чтобы купюры не отличались от настоящих, они использовали нелицензионные специальные хакерские программы. Посредством этих программ И.Гурбанов и У.Вагабзаде напечатали на фальшивых купюрах защитные знаки и эскизы.

В следственном отделе Главного управления по борьбе с организованной преступностью возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

 

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