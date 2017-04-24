ОДКБ не может договориться с НАТО

ОДКБ пока не удается систематизировать сотрудничество с НАТО, несмотря на контакты с отдельными членами Альянса. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков, передает РИА Новости.

«Со стороны отдельных членов блока НАТО, могу сказать откровенно, в общем-то, есть непонимание. Мы с ними встречаемся, отдельно с ними обсуждаем проблемы, вопросы, но вот чтобы систематизировать нашу работу, формализовать нашу работу между организациями никак не получается. Конечно, от этого страдает, в общем-то, дело», — заявил Семериков.

По вопросу сотрудничества с Альянсом он также отметил, что еще в 2004 году главы государств-членов ОДКБ приняли отдельное решение по взаимодействию с данной организацией. «Были обозначены четкие направления, по которым мы можем взаимодействовать и развивать совместное сотрудничество», — добавил Семериков.

По его словам, предложения были направлены в штаб-квартиру Альянса с готовностью организовать работу по этим направлениям, но НАТО не дала никакого ответа.