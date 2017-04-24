Депутат Константин Затулин: «Я спас Аяза Муталибова»

Известный своей проармянской позицией российский депутат Константин Затулин заявил, что в свое время лично спас от ареста экс-президента Азербайджана Аяза Муталибова. Об этом депутат заявил на «круглом столе» на тему «Гражданство Российской Федерации соотечественникам» в Институте стран СНГ.

Данное мероприятие прошло 21 марта, однако стенограмма выступления Затулина появилась лишь сегодня.

«Я не буду сейчас говорить о выдаче Белоруссией Азербайджану российского гражданина, посетившего Нагорный Карабах. В 1990-е годы мы рассматривали запрос Азербайджана на экстрадицию. Я лично предотвратил экстрадицию экс-президента Аяза Муталибова, которому грозил арест», - сказал он.

Напомним, в начале 1990-х президент Аяз Муталибов бежал в Москву. Запросы Азербайджана на его экстрадицию долгое время игнорировались. Впоследствии Муталибов вернулся в Азербайджан, получив разрешение руководства страны.