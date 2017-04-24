Подписаться на уведомления
 

Депутат Али Масимли: «Банки превратились в пункты обмена валюты»

 

Закон «О залоге движимого имущества» существует как в развитых, так и развивающихся странах. Но в СНГ он не применяется нигде, кроме Узбекистана. Об этом депутат Милли Меджлиса Али Масимли заявил в ходе обсуждения законопроекта «О залоге движимого имущества», передает АПА.

«Проблемы в банковском секторе Азербайджана, высокие процентные ставки еще больше ухудшили положение людей. Имеется много проблемных кредитов.

Если данный законопроект направлен на решение этой проблемы, то его можно принять.

Банки сегодня превратились в пункты обмена валюты. Если до сих пор у людей отбирали дома, собственность, землю, то сейчас их будут лишать домашней утвари, ковров и т.д., что приведет к очень тяжелым последствиям.

Поэтому соответствующие структуры должны учесть этот вопрос. Если смотреть с этой точки зрения, то концепция выглядит достаточно понятной, но текст мне неясен», - отметил депутат.

2108 просмотров


Старости
Зулейха Исмайлова избрана лидером популярной политической партии Эстонии
Зулейха Исмайлова избрана лидером популярной политической партии Эстонии
Наша погода
Сегодня 19° / 9°
25 Апр 16° / 8°
26 Апр 14° / 6°
27 Апр 17° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8484 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

Мэр Кишинева стал "Бездельником и вредителем года"
Азербайджанские дипмиссии предотвратили армянскую провокацию
Ашхабад зачистили от бомжей, проституток и наркоманов
В Азербайджане ужесточено наказание за проституцию и азартные игры
SOCAR эвакуирует нефтяников На Каспии ожидается шторм
Центробанк сохранил курс маната
Парижская соборная мечеть призвала мусульман голосовать за Макрона
Взрыв у американской базы в Афганистане
Взрыв в дагестанской школе: есть погибший и раненые обновлено 17:14
Министр обороны Ирана едет в Москву
Турецкий фондовый индекс вырос до рекорда
Натик Алиев едет в США По поручению Ильхама Алиева
Саудовский министр едет в Баку
Депутат Али Масимли: «Банки превратились в пункты обмена валюты»
Депутат Константин Затулин: «Я спас Аяза Муталибова»
ОДКБ не может договориться с НАТО
В Баку арестованы фальшивомонетчики фото
В Голландии ранен экс-телохранитель Сурета Гусейнова
Рубль стремительно укрепляется
В центре Баку ограничат движение транспорта
В Иране отменили смертную казнь для наркоторговцев
Российская экономика буксует
Президента ПАСЕ отправляют в отставку Впервые в истории; видео
Ле Пен назвала Макрона слабаком
Шурина президента Грузии приговорили к 4 годам тюрьмы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться