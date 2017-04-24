Депутат Али Масимли: «Банки превратились в пункты обмена валюты»

Закон «О залоге движимого имущества» существует как в развитых, так и развивающихся странах. Но в СНГ он не применяется нигде, кроме Узбекистана. Об этом депутат Милли Меджлиса Али Масимли заявил в ходе обсуждения законопроекта «О залоге движимого имущества», передает АПА.

«Проблемы в банковском секторе Азербайджана, высокие процентные ставки еще больше ухудшили положение людей. Имеется много проблемных кредитов.

Если данный законопроект направлен на решение этой проблемы, то его можно принять.

Банки сегодня превратились в пункты обмена валюты. Если до сих пор у людей отбирали дома, собственность, землю, то сейчас их будут лишать домашней утвари, ковров и т.д., что приведет к очень тяжелым последствиям.

Поэтому соответствующие структуры должны учесть этот вопрос. Если смотреть с этой точки зрения, то концепция выглядит достаточно понятной, но текст мне неясен», - отметил депутат.