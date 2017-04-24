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Саудовский министр едет в Баку

 

Глава Минэнерго Азербайджана Натик Алиев принял посла Саудовской Аравии в Баку Мессада Ибрагима Аль-Сулаими, сообщает пресс-служба министерства.

Согласно информации, стороны обсудили вопросы, связанные с визитом министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халида Аль Фалиха в Азербайджан 25-27 мая.

Н.Алиев расценил данный визит как важное событие для энергосотрудничества двух стран. Он подчеркнул, что тесно контактировал с Х.Аль Фалихом на мероприятиях, проводимых в рамках ОПЕК, и выразил уверенность, что его визит в Баку еще больше укрепит связи между двумя странами.

Дипломат, в свою очередь, подчеркнул, что Х.Аль Фалих, долгое время возглавляющий компанию Saudi Aramco, обладает большим опытом в нефтегазовой сфере, его встречи в Баку внесут свой вклад в развитие двустороннего энергетического сотрудничества.

Программа визита Х.Аль Фалиха в Азербайджан включает также встречи с министром экологии и природных ресурсов Гусейном Багировым, исполнительным директором Госнефтефонда Азербайджана Шахмаром Мовсумовым и президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым. Также по желанию Х.Аль Фалиха в программу визита включены его поездки на Бибиэйбат и Сангачал.

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