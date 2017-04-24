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Турецкий фондовый индекс вырос до рекорда

 

Основной фондовый индекс Турции Borsa Istanbul 100 в ходе торгов в понедельник вырос на 1,1%  до рекордных в истории 93399 пунктов  на фоне повышенного интереса инвесторов к рисковым активам, передает Интерфакс.

Положительным фактором для акций турецких компаний стали результаты президентских выборов во Франции, где во второй тур вышли кандидат от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон и кандидат ультраправых Марин Ле Пен. Теперь, согласно результатам опросов, Э.Макрон является главным претендентом на победу во втором туре президентских выборов, который состоится 7 мая.

Также инвесторы продолжают положительно реагировать на результаты референдума о расширении полномочий президента Турции, по итогам которого действующему главе страны Реджепу Тайипу Эрдогану удалось набрать большинство голосов.

Турецкий рынок акций входит в пятерку самых активно растущих рынков мира с начала текущего года.

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