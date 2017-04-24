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Министр обороны Ирана едет в Москву

 

Министр обороны Ирана Хоссейн Дехган посетит Москву для участия в VI Московской конференции по международной безопасности MCIS-2017, которая пройдет 26-27 апреля, сообщают иранские СМИ.

Хоссейн Дехган примет участие в конференции по безопасности в Москве по приглашению своего российского коллеги Сергея Шойгу.

Конференция посвящена наиболее острым проблемам глобальной и региональной безопасности. На повестку пленарных заседаний форума будут вынесены вопросы борьбы с международным терроризмом, проблемы безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, роль военных ведомств в укреплении безопасности в различных регионах мира.

В ходе отдельных дискуссий будут затронуты вопросы, касающиеся борьбы с терроризмом и радикализмом на Ближнем Востоке, безопасности информационного пространства, а также проблематика ПРО, обеспечение безопасности в Центральной Азии.

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