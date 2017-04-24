Ученик пятого класса Магомедрасул Н. погиб на месте от полученных ранений при взрыве гранаты в дагестанской школе в селении Агвали. Еще восемь человек получили ранения и были госпитализированы. Двоих из них отпустили домой, шестеро находятся в тяжелом состоянии, передает Life.

Как стало известно, в компьютерный класс гранату бросил ученик шестого класса. Подозреваемый 13-летний Магомед Н. уже задержан. Всего в помещении в момент происшествия находилось девять человек.

По информации агентства, устроивший взрыв мальчик состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

* * *17:05

Как сообщил директор школы, ученик восьмого класса погиб при взрыве гранаты в компьютерном классе в Цумадинском районе Дагестана, передает РИА Новости.

Согласно информации, еще 11 детей получили различные ранения.

* * *16:58

Восемь детей пострадали при взрыве гранаты в компьютерном классе в Цумадинском районе Дагестана, сообщает РИА Новости со ссылкой на больницу района.