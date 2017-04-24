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Взрыв у американской базы в Афганистане

 

Бомба, заложенная в автомобиле, взорвалась рядом с военной базой США в провинции Хост на востоке Афганистана, данных о погибших нет, сообщает Reuters.

Взрывное устройство сработало около входа на базу Forward Operating Base Chapman, которая находится в управлении американских войск и частных военных компаний, заявил представитель губернатора провинции Мурабез Мохаммад Задран.

"Я знаю о взрыве бомбы в автомобиле рядом с одним из входов на базу США, но у нас нет туда доступа, чтобы получить больше подробностей", — сказал Задран.

Представитель вооруженных сил США в Афганистане Уильям Салвин подтвердил факт нападения на базу. По его словам, могут быть пострадавшие среди граждан Афганистана, военнослужащие США в результате инцидента не пострадали.

В понедельник министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы встретиться с афганскими чиновниками и американскими военнослужащими.

В минувшую пятницу переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы в провинции Балх. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан". Газета Wall Street Journal со ссылкой на афганских чиновников сообщила, что жертвами нападения стали по меньшей мере 170 человек.

В середине апреля США впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу против боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане.

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