В Азербайджане ужесточено наказание за проституцию и азартные игры

В Азербайджане наряду с административным наказанием за проституцию и азартные игры будут применяться и штрафы. Это отображено в изменениях, предложенных к статьям 244 (содержание притонов) и 244-1 (организация или содержание игорного заведения) Уголовного кодекса, передает АПА.

В пункт 1 статьи 244 (организация, содержание притонов для занятий проституцией или предоставление жилых помещений для этой цели) перед словами «400 часов» добавлены слова «от 2500 до 3500 манатов».

В пункт 1 статьи 244-1 (организация или содержание игорного заведения, то есть места для проведения азартных игр) перед словами «до двух лет» будет добавлено «штраф в размере от 10 000 манатов до 15 000 манатов».

Проект рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса и будет вынесен на обсуждение 25 апреля.