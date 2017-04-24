Подписаться на уведомления
 

В Азербайджане ужесточено наказание за проституцию и азартные игры

 

В Азербайджане наряду с административным наказанием за проституцию и азартные игры будут применяться и штрафы. Это отображено в изменениях, предложенных к статьям 244 (содержание притонов) и 244-1 (организация или содержание игорного заведения) Уголовного кодекса, передает АПА.

В пункт 1 статьи 244 (организация, содержание притонов для занятий проституцией или предоставление жилых помещений для этой цели) перед словами «400 часов» добавлены слова «от 2500 до 3500 манатов».

В пункт 1 статьи 244-1 (организация или содержание игорного заведения, то есть места для проведения азартных игр) перед словами «до двух лет» будет добавлено «штраф в размере от 10 000 манатов до 15 000 манатов».

Проект рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса и будет вынесен на обсуждение 25 апреля.

1182 просмотров


Старости
Зулейха Исмайлова избрана лидером популярной политической партии Эстонии
Зулейха Исмайлова избрана лидером популярной политической партии Эстонии
Наша погода
Сегодня 19° / 9°
25 Апр 16° / 8°
26 Апр 14° / 6°
27 Апр 17° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8484 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

Мэр Кишинева стал "Бездельником и вредителем года"
Азербайджанские дипмиссии предотвратили армянскую провокацию
Ашхабад зачистили от бомжей, проституток и наркоманов
В Азербайджане ужесточено наказание за проституцию и азартные игры
SOCAR эвакуирует нефтяников На Каспии ожидается шторм
Центробанк сохранил курс маната
Парижская соборная мечеть призвала мусульман голосовать за Макрона
Взрыв у американской базы в Афганистане
Взрыв в дагестанской школе: есть погибший и раненые обновлено 17:14
Министр обороны Ирана едет в Москву
Турецкий фондовый индекс вырос до рекорда
Натик Алиев едет в США По поручению Ильхама Алиева
Саудовский министр едет в Баку
Депутат Али Масимли: «Банки превратились в пункты обмена валюты»
Депутат Константин Затулин: «Я спас Аяза Муталибова»
ОДКБ не может договориться с НАТО
В Баку арестованы фальшивомонетчики фото
В Голландии ранен экс-телохранитель Сурета Гусейнова
Рубль стремительно укрепляется
В центре Баку ограничат движение транспорта
В Иране отменили смертную казнь для наркоторговцев
Российская экономика буксует
Президента ПАСЕ отправляют в отставку Впервые в истории; видео
Ле Пен назвала Макрона слабаком
Шурина президента Грузии приговорили к 4 годам тюрьмы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться