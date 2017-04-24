Ашхабад зачистили от бомжей, проституток и наркоманов

В столице Туркменистана Ашхабаде полиция массово задерживает бездомных, проституток, алкоголиков и наркоманов. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает «Хроника Туркменистана».

Как пишет ресурс, задержанных затем отправляют в Дашогузский наркологический диспансер, где они будут содержаться до завершения Азиатских игр, которые пройдут в столице Туркменистана осенью. Сотрудники правоохранительных органов проверяют подвалы и чердаки многоквартирных жилых домов — места, где обычно прячутся граждане без определенного места жительства.

По информации «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»), задерживаются и просто бедно одетые люди. Те, кто не зарегистрирован в Ашхабаде, высылаются из города.

В 2015-м сообщалось, что около 50 тысяч человек были принудительно выселены из своих домов в пригороде Ашхабада Чоганлы в рамках подготовки города к Азиаде.

Пятые Азиатские игры (Азиада-2017) в закрытых помещениях и по боевым искусствам пройдут в Ашхабаде в сентябре. Столица Туркменистана была выбрана для проведения этого мероприятия в 2010 году.