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Азербайджанские дипмиссии предотвратили армянскую провокацию

 

Посольство Азербайджана в ОАЭ и генконсульство в Дубае предотвратили армянскую провокацию на международной туристической выставке в Arabian Travel Market.

Армяне предприняли попытки демонстрировать на стенде Армении на международной выставке наглядные пособия и карты, пропагандирующие незаконный режим, созданный на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, сказал сегодня официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Дипмиссии Азербайджана в ОАЭ, узнав об этих попытках Армении, обратились к официальным органам и организаторам выставки. После этого все материалы, пропагандирующие незаконный режим, были убраны со стенда.

Азербайджан на этой выставке представлен отдельным большим стендом, где ряд туркомпаний страны представляет свои продукции.

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