Подписаться на уведомления
 

Мэр Кишинева стал "Бездельником и вредителем года"

 

Мэр Кишинева, вице-президент проевропейской Либеральной партии Дорин Киртоакэ, стал обладателем звания "Бездельник и вредитель года" за плохую организацию работ по ликвидации последствий снежного циклона, обрушившегося на Молдавию конце прошлой недели, передает ТАСС.

Символический приз - резиновые сапоги, пилу и рукавицы ему вручили депутаты муниципального совета на заседании оперативных служб мэрии.

"В четверг вечером, когда было ясно, что к Кишиневу подошел снежный циклон, не был созван срочный совет по чрезвычайной ситуации, с участием руководителей городских служб, других ведомств. Не были отданы конкретные распоряжения, муниципальные службы не были мобилизованы на расчистку дорог", - пояснил вручивший "приз" депутат Виталий Мукан. По его словам, депутаты намерены обратиться Генеральную прокуратуру Молдавии с требованием дать оценку бездействию мэра.

Со своей стороны, Киртоакэ посетовал, что на уборку города не хватает ни людей, ни техники. "В предприятии Spatii verzi ("Ассоциация зеленого хозяйства", занимающаяся озеленением), трудится всего 300 сотрудников, в то время как их число должно было бы составлять 3 тысячи. Не хватает и техники", - подчеркнул градоначальник.

Он проинформировал о том, что, по предварительным данным, ущерб от циклона оценивается в $3,6 млн, в городе сломано до 10 тыс. деревьев, упало 130 опор линий электропередачи, повреждено свыше 200 автомобилей, около 100 домов остались без газа, есть другие разрушения.

По словам мэра, на очистку столицы от упавших деревьев, веток уйдет несколько недель. Для полной ликвидации последствий стихии необходимо несколько месяцев, считает Киртоакэ.

Два месяца назад депутаты удостоили мэра звания "Грязнуля года", вручив в качестве приза наполненный грязью кубок. Таким образом, были отмечены "заслуги" мэра в превращении столицы в один из самых загрязненных и необустроенных городов страны.

0 просмотров


Старости
Зулейха Исмайлова избрана лидером популярной политической партии Эстонии
Зулейха Исмайлова избрана лидером популярной политической партии Эстонии
Наша погода
Сегодня 19° / 9°
25 Апр 16° / 8°
26 Апр 14° / 6°
27 Апр 17° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8484 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN

Новостная лента

Мэр Кишинева стал "Бездельником и вредителем года"
Азербайджанские дипмиссии предотвратили армянскую провокацию
Ашхабад зачистили от бомжей, проституток и наркоманов
В Азербайджане ужесточено наказание за проституцию и азартные игры
SOCAR эвакуирует нефтяников На Каспии ожидается шторм
Центробанк сохранил курс маната
Парижская соборная мечеть призвала мусульман голосовать за Макрона
Взрыв у американской базы в Афганистане
Взрыв в дагестанской школе: есть погибший и раненые обновлено 17:14
Министр обороны Ирана едет в Москву
Турецкий фондовый индекс вырос до рекорда
Натик Алиев едет в США По поручению Ильхама Алиева
Саудовский министр едет в Баку
Депутат Али Масимли: «Банки превратились в пункты обмена валюты»
Депутат Константин Затулин: «Я спас Аяза Муталибова»
ОДКБ не может договориться с НАТО
В Баку арестованы фальшивомонетчики фото
В Голландии ранен экс-телохранитель Сурета Гусейнова
Рубль стремительно укрепляется
В центре Баку ограничат движение транспорта
В Иране отменили смертную казнь для наркоторговцев
Российская экономика буксует
Президента ПАСЕ отправляют в отставку Впервые в истории; видео
Ле Пен назвала Макрона слабаком
Шурина президента Грузии приговорили к 4 годам тюрьмы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться